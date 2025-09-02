Augusta Spinelli regional president di SAP per l’area Emea

SAP annuncia la nomina di Augusta Spinelli a regional president per Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). Spinelli sarà responsabile di guidare i team Emea distribuiti in 53 uffici di 89 Paesi, consolidando il ruolo della regione come motore di crescita globale per l’azienda. Esperta di lunga data del mondo della tecnologia e affermata leader con oltre 30 anni di esperienza, sia a livello globale sia nella regione Emea, Spinelli è recentemente EVP e Global Head del SAP Adoption Services Center, dove svolge un ruolo fondamentale nell’adozione su larga scala delle soluzioni SAP. Entrata in SAP nel 2001 come consulente per la pianificazione della produzione, ricopre vari ruoli tecnici e manageriali nell’azienda, sia nelle vendite che nei servizi. La manager italiana è laureata in Ingegneria e Tecnologie Industriali presso il Politecnico di Milano e risiede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.