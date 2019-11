Augusto Gravante a capo del Comando militare Esercito Basilicata

Il colonnello Augusto Gravante è il nuovo comandante del Comando militare Esercito Basilicata: nel corso di una cerimonia che si è svolta il 15 novembre, a Potenza, ha preso il posto del colonnello Lucio Di Biasio, in Basilicata da circa due anni. Alla cerimonia ha partecipato il vicecomandante per il territorio del Comando delle Forze operative Sud, generale di divisione Gualtiero Mario De Cicco. Di Biasio ha ringraziato “il personale militare e civile del Comando Esercito Basilicata per la preziosa collaborazione, e le istituzioni per la sinergia raggiunta durante questo periodo”. Gravante, originario della provincia di Caserta, dal 2018 ha ricoperto l’incarico di vicecomandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, con numerose missioni internazionali all’estero, tra cui la Somalia, la Bosnia, l’Iraq e l’Afghanistan.