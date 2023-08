Aumento delle possibilità di impiego dei giovani, grazie al funzionamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) Academy, per l’a.a. 2023-24

L’articolista, Gianni Bocchieri, alla guida del Nucleo “Pnrr Stato-Regioni” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’aprile scorso, rileva che “già al suo primo passaggio alla Camera, il testo di quella che sarebbe diventata la legge 99/2022, di riforma degli Istituti tecnici superiori (Its), aveva ottenuto un larghissimo consenso, sfiorando l’unanimità. Prevista dal Pnrr come condizionalità per l’investimento di 1,5 miliardi, la consapevolezza della sua necessità, era avvertita dall’intero arco parlamentare”. D’altra parte, la “costruzione dell’intera filiera professionalizzante, non poteva essere rimandata, sia per contrastare il mismatch formativo, sia per valorizzare i giovani con talenti e vocazioni che si possono esprimere meglio tramite l’Istruzione e Formazione professionale”.

Il dr. Bocchieri precisa, in riferimento ai numeri dei provvedimenti che “l’attuazione della riforma richiede però la redazione di 19 di tipo attuativi, di cui 17 decreti ministeriali che devono acquisire l’intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome. Finora, sono solo quattro quelli approvati in Conferenza, di cui tre già formalizzati con decreto dell’Istruzione e del Merito, Ministro Valditara. Mancano, quindi, all’appello 13 decreti, tra cui quello fondamentale che dovrà definire le nuove figure professionali nazionali di riferimento e i relativi standard di competenze tecnico-professionali, in base alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Quelle vigenti discendono ancora dal programma “Industria 2015”. Vengono poi tratteggiati i quattro decreti adottati