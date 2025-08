Aurelio De Laurentiis, premio all’Eccellenza al Capalbio film festival

Sarà Aurelio De Laurentiis il protagonista della serata inaugurale della IV edizione del Capalbio film festival in programma dal 25 al 28 settembre a Capalbio (Grosseto). Al produttore cinematografico andrà il premio all’Eccellenza, riconoscimento pensato per celebrare le personalità che hanno segnato il cinema italiano e internazionale. Con De Laurentiis sul palco la madrina onoraria del festival Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi. Classe 1949, De Laurentiis, si evidenzia in una nota diffusa da Capalbio film festival, “rappresenta una delle figure più significative del panorama cinematografico italiano. Nel 1975 con il padre Luigi fonda la Filmauro, tra le più importanti società di produzione e distribuzione cinematografica italiana e internazionale. Nipote del celebre produttore Dino De Laurentiis, ha raccolto e rinnovato la tradizione di famiglia, contribuendo in modo significativo all’industria audiovisiva italiana. Ha prodotto e distribuito oltre 400 film. Nella sua lunga carriera ha spaziato dalla commedia popolare al cinema d’autore, valorizzando il talento di registi quali Mario Monicelli, Carlo Verdone, Carlo Vanzina, Damiano Damiani, Sergio Corbucci, Pupi Avati, Neri Parenti, Ettore Scola, Ridley Scott, David Cronenberg, Luc Besson, Paul Haggis, Joel and Ethan Coen, David Lynch, Roberto Benigni, Woody Allen. Con i suoi film, De Laurentiis ha vinto 50 Biglietti D’Oro, 15 David di Donatello, 7 Globi D’Oro, 7 Nastri d’Argento e un Ciak d’Oro. È stato presidente della Federazione mondiale dell’Associazione dei produttori dal 1993 al 2003”.