Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los Angeles

Aurelio De Laurentiis si trova a Los Angeles per la prima americana del film “Ag4in” sul quarto scudetto del Napoli. Il presidente del Napoli ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città californiana dal sindaco Karen Bass. Di seguito, il comunicato del club azzurro: “Grande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all’Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film “Ag4in”, che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli. L’evento è stato ospitato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro“.