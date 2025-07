Aurelio De Laurentiis cittadino onorario di Lacco Ameno

Aurelio De Laurentis diventa cittadino onorario di Lacco Ameno, uno dei sei comuni dell’isola d’Ischia. La decisione è stata ufficializzata nel corso del consiglio comunale tenutosi ieri ed è stata motivata non soltanto per i meriti sportivi di De Laurentis, conseguiti alla guida del club azzurro, ma anche per il rapporto speciale che lo lega con l’isola verde e con Lacco Ameno in maniera particolare. Negli ultimi anni De Laurentis trascorre molti giorni ad Ischia, dove soggiorna all’Hotel della Regina Isabella (costruito da un altro produttore cinematografico, Angelo Rizzoli) che funge da quartiere generale operativo per il Napoli Calcio. Lo scorso 24 maggio, il giorno dopo la vittoria del quarto scudetto del Napoli, De Laurentis festeggiò sull’isola il suo 76esimo compleanno e per l’occasione fu raggiunto da Antonio Conte; i due furono ripresi e fotografati nel corso della cena organizzata dal patron del Napoli, in grande sintonia senza contare che proprio dal Regina Isabella De Laurentis ha gestito, anche negli anni scorsi, diverse operazioni di mercato. Per Giacomo Pascale, sindaco del comune isolano, l’onorificenza rappresenta “un riconoscimento al forte legame di De Laurentis con Ischia, alla promozione che fa di nostra Lacco Ameno e dell’isola, in Italia e nel mondo, e alla passione con cui rappresenta i sogni di un intero popolo. Lacco Ameno è fiera di accoglierlo come ambasciatore delle nostre bellezze, delle risorse paesaggistiche, termali, storiche e culturali del nostro territorio e come cittadino onorario”.