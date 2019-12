Aurelio Tommasetti sarà il responsabile del programma elettorale della Lega in Campania

La corsa per le Regionali in Campania è ormai cominciata ed in casa Lega il commissari Nicola Molteni ha nominato il responsabile per il programma elettorale. Si tratta di Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno. “Ho individuato i referenti provinciali in vista delle prossime elezioni regionali. Oltre ai commissari c’è un altro nome di spicco: è quello del professor Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno, individuato quale responsabile per il programma regionale”. Lo afferma Nicola Molteni, parlamentare della Lega e commissario regionale in Campania del partito che ha avuto un incontro con i vertici regionali a Napoli. I responsabili provinciali della Lega in Campania sono il senatore Pasquale Pepe, vice presidente della commissione Antimafia, ad Avellino; Luca Ricciardi a Benevento; Salvatore Mastroianni a Caserta; Vincenzo Catapano, Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, a Napoli; Nicolas Esposito responsabile regionale Lega giovani a Salerno”.