Auricchio, crescono export e fatturato. Il gruppo main sponsor del Festival dei formaggi a Cremona

L’Italia si impone nel mondo lattiero caseario come principale esportatore di formaggi per la sua eccellenza, qualità e versatilità. Secondo i dati di Assolatte nel 2022, le esportazioni complessive di formaggi italiani hanno superato 550.000 tonnellate (+6%), per un fatturato vicino ai 4,2 miliardi di euro (+19%).

Che l’export sia un traino importante lo si evince anche nei dati di Auricchio, che sviluppa ben il 45% del proprio fatturato all’estero, vendendo in oltre 60 Paesi nel mondo. Il celeberrimo provolone Auricchio è un traino di queste vendite: il 25% del provolone che vende nel mondo arriva negli Stati Uniti, ma interessante è anche il dato del mercato australiano che assorbe circa il 20% di questo fatturato sviluppato all’estero.

Auricchio, che da sempre coniuga la sua tradizione con l’ambizione di allargare i propri orizzonti, mantiene l’artigianalità del suo provolone fatto a mano e offre oggi una delle gamme più complete dei grandi formaggi che identificano l’Italia nel mondo. Oggi il brand Auricchio rappresenta un Gruppo, leader mondiale nella produzione del provolone e fra i principali produttori dei grandi formaggi della tradizione casearia italiana. I suoi 9 stabilimenti produttivi e due filiali commerciali in Usa e Spagna, riescono a soddisfare le richieste che arrivano anche da Sud America, Emirati Arabi ed Estremo Oriente grazie agli ingredienti che si tramandano da quattro generazioni: passione, qualità, ricerca e artigianalità.

Non poteva mancare la presenza di Auricchio in quanto main sponsor a Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival in programma tra le vie del centro di Cremona dal 24 al 26 marzo, l’evento dedicato unicamente alle eccellenze casearie made in Italy. L’appuntamento è con la “Cow Parade” a grandezza naturale firmata Auricchio: un’istallazione in vetroresina, dipinta dall’artista contemporaneo Marco Cerioli che ci porterà alla scoperta “del mondo Auricchio”. Una vera e propria opera d’arte che verrà dipinta live sotto gli occhi del pubblico venerdì 24, una statua in vetroresina che resterà a far bella mostra di sé nel cuore della manifestazione e attenderà tutti i visitatori che vorranno fare una foto ricordo nell’incantevole cornice dei giardini di Piazza Roma a Cremona. Per l’occasione un fotografo sarà pronto ad immortalare il momento e a proiettarlo sul maxischermo allestito per rendere magica l’esperienza. Tutte le foto saranno poi caricate sul profilo social Facebook della manifestazione Formaggi e Sorrisi, pronte ad essere condivise. Appuntamento nel centro storico di Cremona dal 24 al 26 marzo con Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival, ingresso gratuito dalle 9 alle 20.