Auro Palomba nella top five degli advisor di comunicazione finanziaria

Auro Palomba, Ceo e fondatore di Community, è l’unico advisor italiano presente nella classifica 2023 “Top PR Consultants” per l’area Emea (Europa, Middle East e Africa) di MergerLinks, provider di servizi e intelligence nel settore finanziario che redige una delle principali classifiche degli advisor attivi nelle operazioni di M&A a livello mondiale. Secondo il ranking, stilato in base al valore delle operazioni avvenute nel 2023, Palomba si posiziona al 5° posto, avendo seguito più di 80 deal, di cui 15 accreditati secondo i parametri di Mergerlinks, che ha calcolato un controvalore pari a circa 8,6 miliardi di sterline.

“Sono orgoglioso – ha affermato Palomba – di far parte di questa classifica come unico rappresentante per l’Italia, al fianco di prestigiosi colleghi europei. Si tratta di un riconoscimento al valore di Community, al lavoro e alla tenacia dei professionisti che ne fanno parte con cui voglio condividere questo successo. Una testimonianza di come la strada percorsa in 23 anni di storia della nostra società ci abbia portato oggi a confrontarci con le migliori realtà internazionali in un mercato – quello della comunicazione – che richiede competenze sempre più trasversali e la capacità di affiancare i clienti nelle fasi cruciali della loro crescita”.

Community ha nel 2023 superato i 12,5 milioni di fatturato (+17%), con più di 200 clienti attivi e la capacità di gestire ogni aspetto della comunicazione che le hanno valso il posizionamento ai vertici dei ranking internazionali dedicati agli advisor di comunicazione finanziaria. Con sedi a Milano, Roma, Treviso e una rete di partnership che si estende in diversi altri paesi, Community è un gruppo multidisciplinare attivo nella creazione, gestione e difesa della reputazione di imprese e istituzioni finanziarie. Fondata nel 2001, la società ha via via ampliato i propri servizi, ponendosi l’obiettivo di confermare in ognuno il proprio approccio distintivo: dalle attività di comunicazione tradizionale e digitale, dalle competenze legate alla formazione nell’ambito public speaking e media training fino alla capacità di creare indagini di carattere sociologico e ricerche di mercato interamente taylor made. Di Community fanno oggi parte 60 professionisti dislocati nelle varie sedi e coordinati dai coordinati dai Managing Partner Roberto Patriarca, Marco Rubino, dal Senior Partner Giuliano Pasini e dai Partner Pasquo Cicchini e Giovanna Benvenuti. Dal 2022 Community fa parte Excellera Advisory Group, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, nata dall’unione con Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. che ha visto il recente ingresso di Value Relations e il supporto di Xenon Private Equity.