Auroral, servizi per le Smart Communities: call Horizon da oltre 1 milione di euro

Si chiama Auroral (Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application) ed è un progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, che comprende un consorzio di 30 partner provenienti da 10 diversi paesi europei. Ha pubblicato un bando orientato a migliorare gli ecosistemi per le Smart Community, creandone di nuove o supportando quelle esistenti. La scadenza è prevista per il 28 giugno

L’obiettivo di Auroral è utilizzare la digitalizzazione per migliorare le regioni rurali, mentre il bando nello specifico si concentra sulla costruzione e sul supporto delle Smart Communities utilizzando tecnologie innovative e personalizzate.

La call finanzia 2 tipi di progetti, con la durata massima di 6 mesi e con l’obbligo di fare uso dei tool middleware di Auroral. La prima tipologia è la Call per nuove Smart Communities che prevede un massimo di 74mila euro per progetto (fino a 55.500 per partner): possono partecipare al bando tutti gli enti legali pubblici e privati stabiliti nei Paesi ammissibili, singolarmente o in consorzio. La seconda tipologia è la Call per nuovi servizi complementari che stanzia 55.200 euro quale importo massimo della sovvenzione: possono candidarsi come singoli richiedenti, qualsiasi entità legale, come piccole e medie imprese (PMI), università, centri di ricerca, associazioni, ecc.

I servizi forniti devono beneficiare le Smart Communities in una delle seguenti aree: salute, mobilità, agricoltura, energia, turismo, media, educazione, governance, industria, territorio e natura.

Possono partecipare al bando gli enti legali dei Paesi membri UE e associati a Horizon 2020.

Il budget complessivo ammonta a 1.014.800 euro, erogati in contributi al 70% delle spese ammissibili. La durata massima dei singoli progetti è di 6 mesi.