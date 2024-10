Australia, cadetti dell’Aeronautica Italiana in missione

L’Ambasciatore Paolo Crudele ha accolto ieri nella Residenza d’Italia a Canberra una delegazione dell’Accademia Aeronautica italiana, istituto militare di studi superiori per la formazione di giovani cadetti che aspirano a ricoprire il ruolo di Ufficiali nell’Aeronautica Militare.

La missione australiana, spiega una nota dell’ambasciata, ha offerto ai settantacinque allievi, guidati dal Generale di Divisione Aerea, Luigi Casali, un’occasione unica di apprendimento, interscambio e profonda comprensione delle sfide securitarie nell’attuale scenario geopolitico, a cominciare da quelle che interessano da vicino l’Indo-Pacifico.

A Melbourne e Sydney i cadetti hanno preso parte a una serie di attività di taglio operativo con dispiegamento di assetti militari e visitato alcune realtà aziendali di rilevanza strategica.

La tappa nella capitale ha previsto un incontro con gli allievi dell’Air Defence Force Academy, nonché un omaggio all’Australian War Memorial, il monumento nazionale eretto in onore di tutti i caduti di guerra.

“È per me un onore accogliere il comandante Casali e gli Aspiranti del corso Centauro VI – ha commentato l’Ambasciatore -.La loro missione, molto apprezzata dagli australiani, si svolge nell’anno del centenario della nascita dell’Aeronautica Militare italiana: una storia ricca di dedizione, sacrificio e orgoglio nazionale che, sono sicuro, questi giovani sapranno fare propri durante il loro percorso professionale”.