Australia, cocktail made in Italy alla Ferrari Brisbane

La Camera di Commercio Italiana in Queensland e Northern Territory nei giorni scorsi ha celebrato il meglio del Made In Italy ospitando un cocktail in stile italiano tra auto lussuose e sfavillanti alla Ferrari Brisbane che ha ospitato e sponsorizzato l’evento. L’occasione è stata la settima edizione della Giornata del Design Italiano nel Mondo, che “dal 2017 rappresenta uno degli strumenti di punta per la promozione del Design come elemento distintivo del “Brand Italia” e per l’internazionalizzazione del sistema produttivo che da esso trae origine”.

Presente all’incontro anche la console d’Italia nel QLD&NT, Luna Angelini Marinucci. La Camera di Commercio ha voluto ringraziare con una nota non solo la Ferrari Brisbane ma anche Locale Newstead che ha fornito il catering e i numerosi donatori del premi della lotteria per la preziosa collaborazione: Peroni, Casella Family Brands, Merthyr Village, Suncorp Stadium, Gerbino’s Pasticceria & Bakery, Gambaro Restaurant and Function Centre.