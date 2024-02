Australia, diplomazia italiana all’Indian Ocean Conference

L’Ambasciatore d’Italia in Australia, Paolo Crudele, ha preso parte ai lavori della 7ª edizione della Indian Ocean Conference, che si è conclusa il 10 Febbraio 2024 a Perth.

Negli ultimi sette anni la Conferenza è emersa, come relazionato ancora il Giornale Diplomatico, come il principale forum consultivo per i Paesi della regione, in parallelo alla crescente centralità dell’area indo-pacifica nel quadro degli equilibri geopolitici globali.

Lo ha reso noto l’Ambasciata italiana a Canberra. Organizzata dalla India Foundation in collaborazione con il Governo australiano e quello indiano, la conferenza ha riunito leader politici, diplomatici e accademici da tutta la regione per affrontare da una piattaforma comune le questioni connesse alla sostenibilità ambientale, la sicurezza e la libertà della navigazione e promuovere il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi dell’Indo-pacifico.“L’Oceano Indiano svolge un ruolo fondamentale nel commercio globale”, ha spiegato l’ambasciatore Paolo Crudele.“L’Italia è impegnata in prima linea a garantire la sicurezza delle rotte marittime e commerciali, come dimostra la nostra partecipazione alla missione Ue Aspides nel Mar Rosso”, ha aggiunto.