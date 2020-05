Australia, lingua italiana: premio per studenti del Queensland

E’ stata lanciata a Brisbane la 26esima edizione del Premio Studitalia, iniziativa nata nel 1994 per premiare gli studenti di italiano del Queensland, Australia. Ad annunciarlo il Consolato d’Italia a Brisbane. Il Premio è riservato agli studenti di cittadinanza australiana dell’ultimo anno di scuole superiori (Year 12 secondo il sistema scolastico locale) e consentirà agli studenti di italiano delle scuole del Queensland particolarmente meritevoli, selezionati dal Comitato organizzatore, di svolgere un’esperienza formativa di 4 settimane presso istituti scolastici in Italia, nel corso del 2021. “Non si ferma durante l’emergenza la cooperazione culturale e in campo scolastico tra Italia, Queensland ed Australia, in linea di continuità con l’azione promossa dalla Farnesina per rilanciare la promozione del Sistema Italia anche in questa fase” ha dichiarato il Console Salvatore Napolitano, che ha partecipato alla video-conferenza di inaugurazione dell’iniziativa.

Il Console ha aggiunto: “Anche quest’anno abbiamo ricevuto moltissime candidature a dimostrazione della grande capacità di attrazione dell’Italia, in particolare per le nuove generazioni di australiani, che con Studitalia diventeranno gli Ambasciatori delle relazioni tra i nostri Paesi e le nostre comunità”. Il premio si basa sulla consolidata collaborazione tra il Consolato d’Italia a Brisbane e il Dipartimento dell’Istruzione del Queensland ed è sostenuto dai contributi volontari delle associazioni della comunità italiana. Del Comitato organizzatore fanno anche parte: Comites Queensland e Territorio del Nord, Coasit Brisbane/Italian Language Centre (ILC), Dante Alighieri di Brisbane, Griffith University. I vincitori dell’edizione 2020-2021 di Studitalia saranno annunciati nel mese di luglio.