Australia, nuovo numero per il periodico Allora! di Sydney

Un nuovo anno e una nuova edizione di Allora!, il periodico di Sydney, arriva ai lettori. L’editoriale di Franco Baldi apre con una premessa per il 2022, che mira ad espandere il numero di lettori del settimanale nelle altre metropoli australiane e in Nuova Zelanda, dove si rileva una comunità italiana in crescita. Tra le notizia in prima pagina anche una serie di brevi aggiornamenti su Covid-19, attualità e politica estera. Le notizie istituzionali porgono uno sguardo sull’apertura del Museo Cervi a Gattatico (Reggio Emilia), a 78 anni dall’eccidio e novità in merito all’offerta formativa dell’Università di Bologna per gli studenti all’estero. Inoltre, un importante aggiornamento in materia pensionistica per i residenti all’estero, con una notizia dell’INPS per la campagna di esistenza in vita che impone ai pensionati l’uso di sistemi digitali come Skype, Zoom, Facetime o WhatsApp entro il 7 giugno 2022 per l’accesso alle prestazioni. A pagina 3, per la sezione dedicata alle opinioni politiche e comunitarie, un articolo del direttore sulla libertà dei media, seguito da una riflessione di Marco Testa sul come poter ricostruire il tessuto sociale della comunità Italiana locale in Australia e infine Emanuele Esposito commenta l’improbabile ascesa di Silvio Berlusconi al Quirinale. Le notizie comunitarie locali riportano i risultati delle elezioni nel Comune dell’Inner West, con l’Italo-Australiana Jess D’Arienzo eletta Vice-Sindaco. Inoltre un breve cenno al programma dei primi 100 giorni della nuova amministrazione di Liverpool e cenni storici per quanto riguarda il Comune di Blacktown. Riportata anche la notizia in merito al recente rogo presso la Old Parliament House di Canberra e due articoli di attualità sui veicoli elettrici in arrivo in Australia nel 2022 e sulla nota serie del Commissario Montalbano. Infine, anche speciali su Nuova Zelanda e Brisbane.

Per le rubriche, “A Scuola” apre con un una notizia comunitaria su due donne italo-australiane alla guida di istituti maschili, e opportunità per il 2022 con ICoN Laurea e Master italiano anche dall’Australia, oltre che la consueta lezione d’italiano. Nuova rubrica, invece per Pino Forconi, denominata “daje de punta…” con un articolo dal titolo “Er Chiusino de Roma”. Gli Alpini dedicano la loro rubrica al “primo Natale al fronte”, mentre per la sezione “Mezz’ora di Religione” due articoli sulla recente lettera di Papa Francesco agli sposi e sull’importanza della frequentazione in persona alle funzioni religiose per i credenti. Anna Maria Lo Castro, invece, propone la leggenda della Befana, mentre Francesco Raco racconta la storia di “Danilo Dolci il Gandhi italiano.” Maria Grazia Storniolo dedica la pagina della donna a Audrey Hepburn, una ragazza coraggiosa che sfidò i tedeschi, con uno sguardo anche ai diritti delle donne in medio oriente e alle tradizioni. Spifferi da Singapore di Omar Bassalti riporta pensieri ed opinioni sull’andamento della politica italiana e internazionale, attraverso delle “Gattopardesche sfumature di comportamenti globalmente e fondamentalmente sempre uguali.” Per la sezione Sport, infine, un articolo di Antonio Bencivenga su Lorenzo Insigne e la nuova avventura in Canada. Nella consueta riunione di redazione pre-stampa, il Direttore Franco Baldi ha dichiarato che “Allora! si proietta nel 2022 su nuovi orizzonti, con articoli pluralisti, di opinione che riescono a captare i sentimenti della comunità italiana d’Australia. Un grazie alla redazione e a tutti i collaboratori per il passato anno.” Allora! è disponibile in versione cartacea presso le edicole oltre che nei maggiori centri di aggregazione comunitaria del NSW nell’ACT. Inoltre, la versione stampata in formato digitale è liberamente sfogliabile su www.alloranews.com, insieme ad articoli giornalieri di approfondimento.