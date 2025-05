Australia, riconfermato il premier di origini italiane Anthony Albanese: primo a ottenere due mandati consecutivi

L’Australia conferma Anthony Albanese alla guida del Paese, assegnandogli un secondo mandato da Primo Ministro dopo la netta vittoria del Partito Laburista alle elezioni federali del 2025. Un trionfo definito “sorprendente” dal quotidiano britannico The Guardian, che evidenzia il crollo della coalizione liberale, costato il seggio anche al leader dell’opposizione Peter Dutton. Ma oltre al risultato politico, a risuonare con orgoglio è anche l’eco delle radici italiane di Albanese, che da Sydney porta con sé un pezzo d’Italia fino ai vertici della politica australiana.

Anthony Albanese, 62 anni, è infatti figlio di Carlo Albanese, originario di Barletta, in Puglia, e di Maryanne Ellery, australiana con discendenze irlandesi. I suoi genitori si conobbero nel 1962 durante una crociera a bordo della nave Fairsky della compagnia italiana Sitmar Line, dove Carlo lavorava come steward. Da quella breve storia d’amore nacque Anthony, cresciuto da sua madre in un sobborgo di Sydney, con la forza e la determinazione che avrebbero poi definito la sua carriera politica.

Già nel 2022 Albanese aveva fatto la storia diventando il primo leader di origine italiana a ricoprire la carica di Primo Ministro australiano. Oggi bissa quel successo, diventando il primo capo di governo a ottenere due vittorie elettorali consecutive dai tempi di John Howard nel 2004, come sottolineato dall’emittente australiana 9News.