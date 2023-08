Australia, una serata dedicata alla storia dell’opera italiana

Giovedì 17 agosto alle ore 18, l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney ospiterà una serata dedicata alla storia dell’opera italiana negli Stati Uniti e in Australia. Si tratterà di una conversazione fra il professore Giuseppe Gerbino della Columbia University di New York e il dottor Michael Halliwell del Sydney Conservatorium of Music, i quali si confronteranno sulle circostanze storiche che portarono alla migrazione, a partire dai primi decenni dell’800, di cantanti d’opera italiani, favorendo quindi la creazione di enti e teatri d’opera negli Stati Uniti e in Australia, paesi nei quali a quel tempo questo genere musicale non era ancora molto diffuso. Giuseppe Gerbino è professore di Musica e Musicologia Storica presso la Columbia University, dipartimento che ha presieduto tra il 2011 e il 2014. I suoi interessi di ricerca includono il madrigale italiano, il rapporto tra musica e linguaggio all’inizio dell’era moderna, la nascita dell’opera lirica e le teorie rinascimentali della cognizione e percezione sensoriali.

(fonte: 9Colonne)