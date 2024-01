Australian open, i complimenti a Sinner di Djokovic ed Alcaraz

Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è il terzo italiano a vincere uno Slam in singolare maschile. Qui i messaggi dei campioni del tennis come Carlos Alcaraz, tra i primi a congratularsi insieme a Iga Swiatek, la numero 1 del mondo, e a Rafael Nadal e Novak Djokovic. “Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di uno! Goditi il momento, amico mio” le parole di Carlos Alcaraz; “Che partita, che lotta. Complimenti Jannik” il messaggio di Iga Swiatek. “Bravo Jannik, meritato, complimenti alla tua famiglia e al tuo team” scrive in italiano Novak Djokovic. “Grazie per queste emozioni” aggiunge Martina Trevisan.