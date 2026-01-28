Australian Open, sfortuna Musetti: avanti 2-0 con Djokovic, si ritira

Roma, 28 gen. (askanews) – Che sfortuna. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto sulla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana di mercoledì 28 gennaio, nel match valevole per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Lorenzo Musetti, avanti 2-0 contro Novak Djokovic dopo due set praticamente perfetti (6-4, 6-3), è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo parziale (3-1 Djokovic) per un problema fisico accusato qualche minuto prima e che lo aveva spinto a chiamare medical timeout. Tra secondo e terzo set Novak Djokovic chiede il fisioterapista, ma al rientro in campo è proprio lui a piazzare il break, con Lorenzo Musetti che sullo 0-40 addirittura lascia andare il punto. Il motivo è presto detto: il carrarino si siede in panchina e c’è il medical timeout con trattamento alla coscia. Dopo aver provato a giocare da fermo per qualche game, accortosi di non riuscire a muoversi ed avere troppo dolore, alza bandiera bianca. Molto fortunato Novak Djokovic, che ora attende uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.