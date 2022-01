Austria, al ballerino Davide Dato il “Premio Asi Italiani nel mondo”

Quest’anno non ha ballato in tv in occasione del “Concerto di Capodanno” a Vienna, ma il nuovo anno offre comunque una bella occasione per scrivere di Davide Dato, il ballerino originario di Occhieppo Superiore che ormai da 16 anni vive in Austria e dal 2016 è diventato primo ballerino del Balletto dell’Opera di Vienna. “Non ho partecipato al concerto a causa di altri impegni. La mia prima volta è stata nel 2011, da allora ho danzato in quasi tutte le edizioni. Nelle scorse settimane ho saputo che mi è stato assegnato il ‘Premio Asi Italiani nel mondo’. Al momento non so ancora quando potrò ritirarlo. L’idea sarebbe di farlo durante un tour in Italia, ma al momento, a causa dell’incertezza legata alla pandemia, che ancora impedisce di fare precisi progetti per il futuro, non sono in grado di immaginare una data”. La proclamazione del riconoscimento al talento del ballerino biellese – scrive La Stampa (ed. Biella) nell’edizione del weekend – è avvenuta il 19 dicembre a Roma, in occasione del Consiglio nazionale Asi, con la seguente motivazione:”A Davide Dato, ammirevole interprete della Danza” per “gli straordinari traguardi raggiunti nell’esemplare carriera artistica internazionale e per il prestigioso onore che porta all’Italia”. Il premio è stato ideato dal giornalista Gianmaria Italia, con l’intento di rendere omaggio ai connazionali che, residenti all’estero, si distinguono nella loro attività, in ambito culturale, sportivo, sociale, portando lustro all’Italia.