Austria, il nuovo console a Milano visita la città di Bolzano

Il nuovo console generale d’Austria a Milano, Wolfgang-Lukas Strohmayer, ha fatto la sua visita inaugurale al presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, nel Palazzo Provinciale di Bolzano. Wolfgang-Lukas Strohmayer, 61 anni, nato a Graz, è subentrato nei giorni scorsi a Clemens Mantl come console generale d’Austria a Milano.

Oltre a questioni di politica internazionale ed europea, i colloqui tra il presidente Kompatscher e il console generale Strohmayer si sono concentrati sui risultati delle elezioni provinciali in Alto Adige e sulla prossima formazione della Giunta. Il presidente altoatesino ha informato il nuovo console generale sulle relazioni dell’Alto Adige con Roma e sui negoziati per la salvaguardia dell’Autonomia e il ripristino delle competenze autonomistiche.

Kompatscher ha sottolineato l’importanza del ruolo del consolato generale austriaco a Milano come collegamento tra l’Alto Adige e il Governo austriaco, che svolge la funzione di tutela dell’Alto Adige sancita dal Trattato di Parigi. In qualità di presidente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, Kompatscher ha inoltre ricordato i successi di questa cooperazione transfrontaliera.

Il console generale austriaco ha sottolineato che l’Alto Adige continua a rappresentare un interesse particolare per l’Austria. In quest’ottica, ha auspicato una proficua collaborazione.

Dopo aver studiato filosofia, Wolfgang-Lukas Strohmayer ha completato la sua formazione diplomatica ed è entrato a far parte del Ministero degli Esteri austriaco nel 1994. La sua carriera diplomatica lo ha portato prima all’Ambasciata d’Austria a Zagabria, in Croazia come addetto, poi a Bonn (Germania) e Budapest (Ungheria) come consigliere d’Ambasciata. Dal 2010 al 2014 è stato console generale a Strasburgo (Francia) e vice rappresentante permanente dell’Austria al Consiglio d’Europa. Dal 2014 ha diretto il Dipartimento per gli austriaci all’estero e gli affari digitali al Ministero degli Esteri prima di essere nominato ambasciatore a Canberra (Australia) nel 2020, dove è stato anche responsabile per gli Stati del Pacifico meridionale di Nuova Zelanda, Fiji, Kiribati, Stati Federati di Micronesia, Nauru, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.