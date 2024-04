Austria, medaglia d’oro al World Spirits Award 2024 per Amarsud e Ginsud

Hanno ottenuto la medaglia d’oro al World Spirits Award 2024, evento svoltosi a fine marzo a Salisburgo, Amarsud e Ginsud, creati dal bartender cosentino Roberto Gulino. Alla competizione internazionale in terra austriaca hanno preso parte contendenti provenienti da 25 nazioni per un totale di oltre trecento etichette con una varietà di prodotti che ha spaziato dal gin, whisky e rum fino alle acquaviti di frutta e ai distillati 100%.

“I risultati del concorso – è detto in una nota – si basano sul sistema di valutazione Wob a 100 punti, studiato appositamente per gli alcolici. La garanzia per una valutazione obiettiva è una giuria internazionale di degustatori con molti anni di formazione ed esperienza. I due prodotti calabresi si sono distinti per originalità e qualità: Ginsud, un London dry gin dall’aspetto cristallino e puro, affonda le sue radici nella grande tradizione italiana. Il suo gusto bilanciato e ineguagliabile è il risultato di ingredienti attentamente selezionati, espressione autentica del microclima e delle caratteristiche minerali delle terre del Sud. Amarsud mantiene l’autenticità del liquore identitario del fine pasto italiano, aggiungendo contemporaneità e raffinatezza, risultando così un connubio unico nel suo genere”.

“Il premio – riporta la nota – sottolinea l’importanza del contributo della Calabria al mondo dei liquori. Il successo di Roberto Gulino e dei suoi prodotti sono motivo di orgoglio per tutta la comunità calabrese e un chiaro segno del grande potenziale che la regione possiede. Questo risultato dimostra che la determinazione e la competenza possono davvero portare a risultati straordinari”.