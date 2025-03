Austria, presentata a Vienna la nuova Fiat Grande Panda

Si è svolta giovedì scorso 27 febbraio presso l’Hotel DoubleTree/Hilton Schönbrunn a Vienna, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Austria Giovanni Pugliese e dei vertici di Stellantis in Austria, la presentazione del nuovo modello Fiat Grande Panda.

Durante la serata sono stati presentati anche il modello Abarth600 e la nuova Fiat 500e Armani, che vanno ad accrescere l’offerta di veicoli del gruppo Stellantis. Come ha ricordato l’Ambasciatore Pugliese, “Fiat rappresenta uno dei simboli del made in Italy più immediatamente riconoscibili anche all’estero, e uno dei marchi più iconici di quel “vivere all’italiana” che è sinonimo di elevata qualità della vita e che riscuote enorme successo in tutto il mondo. Dal design ricercato e al contempo pratiche, compatte e maneggevoli, le automobili Fiat hanno offerto a generazioni di guidatori in Italia e nel mondo una soluzione di mobilità intelligente e di classe attraverso utilitarie capaci di offrire prestazioni elevate e piacevolezza di guida in dimensioni più contenute, a vantaggio di una versatilità che conosce ben pochi concorrenti”.

“Made in Italy non significa solo – ha proseguito l’ambasciatore – storia e tradizione, ma anche innovazione e ricerca costante per alzare sempre di più l’asticella della qualità dell’offerta, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale”: infatti, l’evento di ieri è stato anche l’occasione per ricordare l’importanza dell’impatto sull’ambiente del settore dell’automotive, nel quale la nuova Fiat Grande Panda, grazie alla varietà delle motorizzazioni di cui dispone, rappresenta un modello di “green car” che può dare un importante contributo alla decarbonizzazione. L’ambasciatore ha inoltre tenuto a ricordare il suo legame personale con il marchio Fiat, avendo contribuito, nel suo precedente incarico di ambasciatore d’Italia in Algeria, all’apertura di uno stabilimento del gruppo a Orano.