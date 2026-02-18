Austria Tourism, alle Olimpiadi per promuovere la regione confinante destinazione top

(Adnkronos) – “Abbiamo sempre una Austria House quando ci sono le Olimpiadi, l’ultima volta è stata l’estate scorsa a Parigi per i Giochi estivi. Per noi è la piattaforma perfetta per promuovere al meglio l’Austria specialmente a livello internazionale, e non solo in Italia che rappresenta uno dei nostri primi cinque mercati di riferimento, e continua a crescere, ma anche per gli operatori internazionali”. Ad affermarlo è Astrid Steharnig-Staudinger, Managing Director di Austria Tourism, l’ente di promozione turistica del paese, presente nei giorni scorsi a Cortina d’Ampezzo, per presentare la Austria House, un luogo di incontro, di ospitalità e di eccellenza che durante le Olimpiadi accoglie atleti e ospiti.

“Con questa struttura – sottolinea – vogliamo mostrare che siamo una destinazione top per gli sport invernali ma anche per le eccellenze culinarie e l’ospitalità. Qui abbiamo 60 stakeholders da 50 paesi, tutti mercati importanti per noi, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per la Cina. L’interesse, quindi, è davvero molto alto e non c’è mai stato un coinvolgimento politico a un livello come questo, con la presenza delle massime cariche del governo austriaco”.

Austria House, quindi, è soprattutto un luogo dove mostrare quanto di meglio ha da offrire l’Austria e in particolare la regione confinante con questa area delle Dolomiti, l’Osttirol. “Il nostro Tirolo orientale – spiega – è connesso molto bene con l’area di Cortina e in occasione dei Giochi Olimpici invernali vogliamo promuoverlo, anche perché rappresenta una di quelle ‘gemme nascoste’ che in Austria stiamo facendo conoscere con una nuova campagna di comunicazione. Questa parte di Tirolo, infatti, non è molto conosciuta ma è meravigliosa e non sovraffollata; rappresenta un ottimo esempio di come si possa trovare un equilibrio nel turismo anche rispetto alla sostenibilità. Sicuramente è una regione che avrà benefici dalle Olimpiadi, anche ospitando eventi collaterali. Abbiamo anche un bus brandizzato, che si muove attraverso Cortina offrendo un altro piccolo contributo alla promozione”.

“Lienz – prosegue – rappresenta un esempio perfetto di destinazione per tutto l’anno, con la sua natura incontaminata: per l’inverno e gli sport sulla neve, ma anche per l’estate. E proprio la destagionalizzazione, il turismo 365 giorni all’anno, è uno dei punti chiave della nostra nuova campagna di promozione. E’ un luogo dove si possono trascorrere vacanze bellissime, anche con attività avventurose, dall’hiking all’ice bathing. E’ un territorio molto autentico e sostenibile, che invita allo slow travel, che è un nuovo trend anche per le nuove generazioni. Quindi penso che anche per un target giovane questa parte di Austria è, appunto, una vera gemma”.

E c’è soddisfazione per il record di turisti registrato nel 2025 in tutto il paese. “Il turismo in Austria sta crescendo molto: lo scorso anno abbiamo avuto il numero più alto di sempre con 157 milioni di pernottamenti, nonostante il livello dell’inflazione e dei prezzi. Anche mercati come quello statunitense sono cresciuti entrando per la prima volta nei primi dieci, pure per l’inverno. Sta tornando anche la Cina, dopo il Covid, anche grazie a buone connessioni di voli, così come i paesi arabi”, osserva Astrid Steharnig-Staudinger.

“L’Italia rappresenta, appunto, il quinto mercato di riferimento per noi – ricorda la Managing Director di Austria Tourism – e cresce del 3%, abbiamo avuto 2,8 milioni di pernottamenti dall’Italia. E’ un mercato che continua a crescere, soprattutto in estate ma se prima era un turismo soprattutto culturale diretto verso Vienna e Salisburgo, ora è legato molto anche alla natura, ad attività come hiking, in particolare nelle zone vicine al confine come la Carinzia e appunto il Tirolo orientale”.

Il 2026 sarà un anno molto intenso per Austria Tourism e le sue attività di promozione. “Ora abbiamo le Olimpiadi, poi – aggiunge la Managing Director – ospiteremo l’Eurovision Song Contest a Vienna a maggio. Per noi sono piattaforme enormi, avremo più di cento rappresentanti di media. Poi abbiamo chef stellati, che hanno avuto il riconoscimento Michelin lo scorso anno, e vogliamo anche posizionare l’Austria come destinazione gastronomica. Abbiamo ottimi locali, non solo per il fine dining ma anche trattorie e ristorantini dove si mangia molto bene”.

“Quest’anno abbiamo avuto una campagna, ad esempio, che univa l’arte alla gastronomia, chiamata ‘Arte culinaria’, che combina artista e chef in eventi flagship da New York alla Spagna, e che toccherà anche l’Italia. Anche nella città di Vienna il focus del 2026 è il food, che è un ottimo attrattore turistico nella bassa stagione, durante la quale abbiamo già il 23% di presenze. Sicuramente il binomio tra natura ed eccellenze gastronomiche è vincente”, assicura.

Poi c’è il grande tema della destagionalizzazione. “Abbiamo lanciato questa nostra nuova campagna – ribadisce – che mira a promuovere il turismo 365 giorni all’anno: non promuoviamo più estate e inverno separatamente, mostrando ad esempio immagini di stagioni diverse e opposte. Abbiamo cambiato il modo di comunicare, ad esempio non mostriamo più immagini di paesaggi, che si trovano in molti paesi, ma puntiamo piuttosto alle emozioni, così mostriamo volti espressivi e sorridenti. Ed effettivamente abbiamo avuto molto successo con questa campagna. Scriviamo la parola ‘Lebens-gefuhl’ per promuovere l’Austria in tutto il mondo ma senza più tradurla. L’idea – conclude – è di trasmettere il messaggio che devi venire in Austria per sentire l’Austria, e per sentirti a casa, qualcosa che non puoi sperimentare in un altro paese”.