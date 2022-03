Austrialia, l’italiano William Cerdelli conquista il titolo nazionale di Arti marziali

Una passione per le arti marziali che lo ha portato a raggiungere un primato: è stato il primo italiano a vincere un titolo sportivo nazionale in Australia. Lui è William Cerdelli, 22enne monzese con genitori genovesi, che ha trionfato nei campionati nazionali di Brazilian Jiu Jitsu, che si sono svolti a Melbourne: “È stata una gioia incredibile – racconta il padre Davide all’Ansa – non era mai accaduto in Australia”.

William ha lasciato l’Italia nel 2018 per frequentare la Monash University di Melbourne per conseguire una doppia laurea in economia e filosofia. “Poi a causa del Covid non è potuto rientrare in Italia per oltre 2 anni”, aggiunge il padre di William. Oltre alla carriera universitaria il 22enne si è allena da dieci anni nel Brazilian Jiu Jitsu.

In Italia aveva vinto i campionati nazionali giovanili nel 2013 ed era arrivato terzo agli europei nel 2015. Dopo un lungo stop per un infortunio è tornato a gareggiare quest’anno e nei giorni scorsi ha partecipato ai campionati nazionali: “Lui ha un visto come studente quindi ha potuto partecipare regolarmente. Dopo aver vinto le gare di qualificazione nello stato di Victoria, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio e conquistando la medaglia d’oro”, racconta il papà Davide.

Leggi le altre notizie di Italians of the world