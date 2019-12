Authentic Amalfi Coast: si presenta a Milano il nuovo marchio della Costiera

“Authentic Amalfi Coast”, questo il nuovo marchio che identifichera’, da domani, la Costiera Amalfitana. Il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana presentera’ il nuovo logo nel corso di una conferenza stampa che si svolgera’ domani, venerdi’ 13 dicembre, in piazza Fontana a Milano nella sede di “Spazio Campania”, la vetrina permanente delle eccellenze regionali a disposizione dei produttori campani per la presentazione delle loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali. Parteciperanno all’incontro i vertici del Distretto e rappresentanti istituzionali.