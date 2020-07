Authentico Made in Campania, ecco l’app che certifica i prodotti tipici locali

Presentata nella mattina del 10 luglio a Napoli, presso la sede dell’assessorato all’Agricoltura della regione Campania “Authentico Made in Campania”, l’innovativa app. scaricabile gratuitamente per aiutare i consumatori a riconoscere i veri prodotti enogastronomici “Made in Campania”. La prima fase di costruzione dell’ App. Authentico Made in Campania è avvenuta alla presenza del Consigliere delegato all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, (che ha fortemente voluto che il sistema agroalimentare campano si dotasse di questo strumento), e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consorzi di tutela. “La pausa dovuta all’emergenza sanitaria ha messo in grave sofferenza il settore agroalimentare – spiega Nicola Caputo- in occasione della presentazione di ‘Authentico Made in Campania’, ho voluto coinvolgere tutti gli operatori del settore per raccogliere tutte gli input che ci possano permettere di implementare ulteriormente questo innovativo strumento, nel quale io credo molto e che ci consente di aggiungere un ulteriore importante tassello per la valorizzazione e il supporto del patrimonio agroalimentare ‘Made in Campania’. Più informazione per i consumatori sulle eccellenze campane e promozione e facilitazioni per il marketing territoriale delle nostre aziende agroalimentari che rappresentano sempre di più dei veri attrattori per l’economia campana. Con ‘Authentico Made in Campania’, contribuiremo in modo determinante anche ad implementare la tracciabilità di filiera in blockchain, per garantire sempre maggiore trasparenza ai consumatori”. “Authentico Made in Campania” fornirà ai consumatori una piattaforma unica, semplice,immediata, che li aiuti a conoscere e riconoscere i prodotti campani, a trovare i produttori, a scoprire il territorio dove nascono e ad acquistare i prodotti direttamente grazie ad un collegamento con una piattaforma di commercio elettronico, il tutto a portata di smartphone. “Le aziende potranno presto aderire al progetto promosso dalla Regione Campania– conclude Nicola Caputo – progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma informatica (in cloud) composta da un’applicazione gratuita per smartphone e da un sito di eCommerce fruibile dalle aziende agroalimentari della regione. Authentico Made in Campania sarà presto in grado di offrire i suoi servizi ai cittadini campani e accompagnare le imprese nel processo di digitalizzazione delle aziende. Il varo ufficiale – annuncia Nicola Caputo -avverrà in una conferenza stampa a cui parteciperà il Governatore Vincenzo De Luca che ha promosso questa iniziativa che va nella direzione da lui sempre auspicata, quella della tutela delle produzioni made in Campania “.