Autismo: Bellanova, ‘mettiamo al centro diritti persone con sindrome e loro famiglie’

Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Nella Giornata della Consapevolezza dell’Autismo sono felice di partecipare all’onda blu, accanto alle persone e alle famiglie che ogni giorno affrontano questa difficile sfida. Non possiamo prenderci per mano come vorremmo, ma proprio per questo oggi più che mai è importante esserci. Abbiamo bisogno di un cambiamento forte”. Lo scrive Teresa Bellanova in un posto su Facebook.