Autismo, dall’Istituto San Giuseppe di Acerra l’impegno del ministro Locatelli per “una società più accogliente”

E’ un forte segnale di impegno e attenzione quello lanciato ieri dal ministro per la disabilità Alessandra Locatelli in occasione dell’incon – tro pubblico “Autismo e Proposte di Inclusione” organizzato dall’Istituto San Giuseppe di Acerra e dalla Cooperativa Lilliput. Un momento di confronto concreto tra istituzioni, educatori e famiglie sulle problematiche che accompagnano i disturbi dello spettro autistico, sulla necessità di rilanciare le strategie per un’autentica inclusione scolastica e sociale, sull’esigenza di rafforzare la rete di supporto per le famiglie per garantire che nessun bambino venga mai lasciato indietro.

“Le famiglie con figli nello spettro autistico vivono spesso un senso di solitudine. È fondamentale che le istituzioni ascoltino e siano presenti sul territorio per costruire una rete solidale e attiva”, ha dichiarato Giovanni Tagliaferri, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Lilliput

“Avere istituzioni che ascoltano e scelgono di essere presenti sul territorio è fondamentale per costruire una rete solidale e attiva. L’inclusione non può restare solo un principio: deve diventare pratica quotidiana, sostenuta da politiche lungimiranti e da una comunità educante consapevole”, ha aggiunto Tagliaferri esprimendo il proprio apprezzamento al ministro per l’attenzione riservata ai problemi dei bambini con disturbi dello spettro autistico.