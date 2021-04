Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Un anno a casa è stato pesantissimo, tanti genitori non sanno come fare: so di bambini autistici col casco in casa per evitare episodi autolesionisti”. Lo ha detto il presidente della Fondazione italiana per l’autismo Davide Faraone, di Italia Viva , ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su RaiUno.