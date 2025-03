Autismo, Marano e Sorrento insieme per un grande progetto di inclusione e talento

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile 2025, l’Associazione Tutela la Salute presenta due importanti progetti dedicati alla formazione e all’inclusione dei ragazzi nello spettro autistico.

L’iniziativa si articola in due eventi distinti, pensati per valorizzare le capacità e il potenziale dei giovani coinvolti. Il primo, “Albergo dei Talenti Speciali”, sarà presentato alle 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sorrento. Il progetto, sviluppato in collaborazione con le associazioni SOLUDIS, Chiavi d’Oro FAIPA e Campania Felix, punta a formare e integrare i ragazzi autistici nel settore alberghiero, offrendo loro concrete opportunità professionali.

Il secondo progetto, “Voci in Scena”, verrà invece illustrato alle 17:00 a Marano di Napoli, presso il Teatro della Parrocchia Santissima Immacolata. Con la presenza del Parroco Rosario Moxedano, questa iniziativa si propone di aiutare i ragazzi a esprimere il loro talento creativo attraverso l’arte, in particolare musica e teatro, favorendo così la loro crescita personale e l’inclusione sociale.

Entrambe le iniziative sono pensate per coinvolgere l’intero territorio, creando un ambiente accogliente e solidale per i ragazzi e le loro famiglie. Il Dottor Diego Mancini, Presidente dell’A.P.S. Tutela la Salute, ha sottolineato l’importanza di queste opportunità:

“Siamo orgogliosi di presentare due progetti che mettono in luce le straordinarie capacità dei ragazzi con autismo. Lavorare insieme per un futuro più inclusivo è la chiave per una società migliore.”

Anche il Dottor Mauro Morra ha ribadito il valore dell’iniziativa: “C’è ancora molto da fare, ma la risposta della comunità è incoraggiante. La partecipazione e il sostegno del territorio sono essenziali per il successo di questi progetti.”

Le referenti delle attività si sono dette entusiaste e pronte a supportare i ragazzi nel loro percorso. Per rendere la giornata ancora più speciale, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale gustando colombe artigianali offerte dalla pasticceria “Casa Piretti”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita di una comunità più inclusiva e accogliente. Per maggiori informazioni o per aderire ai progetti, è possibile scrivere a asstutelalasalute@libero.it.

Grazie a questa iniziativa, Marano e Sorrento si uniscono per dare voce ai talenti speciali, promuovendo una cultura di inclusione, accettazione e opportunità per tutti.

M.O