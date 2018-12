Autisti con licenza Ncc, la Campania si mobilita per la manifestazione di protesta a Roma

Mobilitazione anche in Campania per gli autisti con licenza Ncc (noleggio con conducente) in vista della manifestazione nazionale in programma domani a Roma. “Con l’entrata in vigore del art. 29/1 quater, contestualmente al D.L. 22/2018, si determinerà una burocratizzazione eccessiva dell’attività, sproporzionata, oltre che inutile e illogica, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissato dal Governo” afferma l’Associazione Noleggio con Conducente della Campania. “Ritornare nel proprio garage a ogni corsa non solo è fuori ogni sano criterio economico, si aumenta traffico e inquinamento, e non si capisce perché si voglia far entrare in vigore questo provvedimento assurdo e incomprensibile”. Inserito nel 2008 nel Milleproroghe, e sospeso per 10 anni, dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019.