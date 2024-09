Auto a guida autonoma nel cuore dell’Irpinia. App e sensori, con Borgo 4.0 cittadini attori dell’innovazione

Un’auto a guida autonoma percorre le strade di Lioni, nel cuore dell’Irpinia. Arriva allo step finale “Borgo 4.0”, la piattaforma tecnologica di partenariato pubblico-privato che sta dando vita al primo esempio italiano di smart road con strade urbane ed extraurbane intelligenti e connesse.

A-mobility, tecnologie per una guida autonoma in sicurezza

Sviluppata nell’ambito del progetto A-Mobility, una delle sedici linee di ricerca e applicazione sperimentale di “Borgo 4.0”, l’auto a guida autonoma è in fase di test allo scopo di ottimizzare il riconoscimento degli scenari di traffico, interpretare le situazioni stradali in tempo reale, localizzare con sistemi avanzati la posizione del veicolo per una guida più sicura ed efficace.

Le aziende partner del progetto A-Mobility (Gematica, Innovaway, Koine, Meditel, Stmicroelectronics, Test) hanno contribuito a sviluppare un sistema innovativo per il riconoscimento degli scenari di traffico, che consente ai veicoli autonomi di identificare e interpretare le diverse situazioni stradali in tempo reale. È in fase di testing un sistema di localizzazione avanzato fondamentale per una guida sicura ed efficiente. Un altro elemento cruciale del sistema è la componente di perception, che offre una comprensione contestuale dell’ambiente circostante. Questa tecnologia permette ai veicoli autonomi di percepire dettagli essenziali del contesto operativo, come pedoni, ciclisti, altri veicoli e potenziali ostacoli, migliorando significativamente la loro capacità di navigare in sicurezza. A-Mobility integra un sistema per la pianificazione e il controllo del movimento del veicolo, permettendogli di adattarsi dinamicamente allo scenario di guida.

Tra app e infomobility, cittadini attori dell’innovazione

La mobilità riguarda le auto e, prima ancora, le persone. A caratterizzare Borgo 4.0 è infatti anche il progetto Virgilio, orientato a realizzare un ambiente integrato nella città di Lioni in grado di fornire servizi alla cittadinanza. Tutti gli sviluppi della piattaforma Borgo 4.0 sono stati presentati nel corso di un evento di disseminazione organizzato a Lioni alla presenza di studenti, istituzioni, manager pubblici. Veloci, pratiche e creative: sono le caratteristiche delle nuove app create, tra le altre cose, nell’ambito del progetto Virgilio per consentire al cittadino di interagire con le infrastrutture installate in città. Si tratta di strumenti interattivi che permettono di conoscere gli eventi in strada e i fenomeni atmosferici in tempo reale, gestire ricariche fast presso le opportune stazioni di ricarica, ed essere sempre in contatto con la centrale operativa del corpo municipale (control room) che elabora e studia i dati provenienti dal contesto cittadino, grazie a sofisticati sistemi di Data Fusion ed evolute strumentazioni di sensoristica stradale messe a disposizione della collettività.

L’azienda System Management ha realizzato l’applicazione “Control Room”, che funge da centro di controllo per la gestione della mobilità fornendo una mappa di Situation Awareness urbana per permettere agli operatori comunali di monitorare e gestire il traffico in tempo reale. System Management ha realizzato inoltre l’app “Lioni Smart City” che utilizza i dati per fornire informazioni in tempo reale su viabilità, servizi di ricarica, parcheggi, livelli di inquinamento, informazioni meteo e allerte e disponibile per ogni cittadino.

Al servizio dei cittadini è stata sviluppata, dall’azienda 3F&Edin, l’applicazione “Lioni For Innovation”. che consente di fornire in modalità proattiva contenuti su siti di interesse culturale, logistico e commerciale grazie all’interazione con sensori multi-funzione (beacon).

Netpharos ha progettato e realizzato lo Smart Totem, che, tra le varie funzioni implementate, consente di avviare una chiamata dal cittadino alla centrale operativa per la richiesta di informazioni o di aiuto. Luminosa si è occupata della fornitura e dell’installazione della stazione di ricarica elettrica. Protom ha realizzato, nell’ambito del progetto, la componente di Data Fusion, in grado di acquisire dati eterogenei provenienti dai Data Provider che interrogano in real-time fonti distribuite sul territorio del Comune di Lioni, allo scopo di generare nuova conoscenza, implementando il processo di gestione del flusso informativo dei dati in diverse fasi.

La piattaforma 4.0

Promossa da Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, la piattaforma Borgo 4.0 è realizzata con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato che coinvolge 54 imprese del settore, 3 Centri di Ricerca pubblici, 5 Università campane, il Cnr per complessivi 200 ricercatori coinvolti.