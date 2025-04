Auto a guida autonoma, sulla Tangenziale di Napoli il primo test

L’Osservatorio Smart Road del ministero delle Infrastrutture, insieme alle direzioni competenti, in collaborazione con Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale della Campania, ha effettuato il primo test di un’auto a guida autonoma fornita dal Politecnico di Milano sulla Tangenziale di Napoli, in un tratto a “traffico aperto” di 3 km da Vomero a Fuorigrotta. Lo comunica il Mit in una nota informando che “l’Università di Napoli Federico II, Movyon (operatore tecnologico del Gruppo Aspi) e Tangenziale di Napoli, hanno presentato la nuova funzionalità “Dynamic Speed Limit” nell’ambito dei progetti di sviluppo delle Intelligent Road, progetto del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (Most)”. “Tale funzionalità – spiega il Mit – permette, grazie al sistema integrato di comunicazione tra veicolo-infrastruttura sviluppato da Movyon e al modello di traffico sviluppato dall’Università di Napoli, che un veicolo a guida autonoma possa adeguare automaticamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dal centro di controllo del traffico”.