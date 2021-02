Auto: Acea, a gennaio in Europa vendite – 25,7%, perse 290 mila unità**

Roma, 17 feb. – (Adnkronos) – A gennaio calo pesantissimo per il mercato automobilistico europeo, colpito dalle restrizioni causa Covid che hanno portato in negativo praticamente tutti i mercati continentali (con l’eccezione di Svezia e Norvegia). Come riferisce Acea, l’associazione dei costruttori europei, a livello europeo – ovvero Ue, paesi Efta e Regno Unito – il totale di auto vendute è sceso di oltre 290 mila unità rispetto allo stesso mese del 2020 (pre-pandemia), con un totale di 842.835 immatricolazioni (1.134.898 un anno fa). Oltre all’impatto del lockdown, anche la circostanza che molti mercati hanno avuto anche un giorno lavorativo in meno rispetto a gennaio 2020.