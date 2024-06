Auto, Acea: a maggio vendite Ue -3% a 912mila unità, elettriche -12%

Milano, 19 giu. (askanews) – A maggio, le immatricolazioni in Ue sono diminuite del 3% a 912mila unità, con cali in tre dei quattro principali mercati: Italia (-6,6%), Germania (-4,3%) e Francia (-2,9%), mentre la Spagna ha registrato una crescita del 3,4%. Lo rende noto l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei.

Nonostante la flessione di maggio, le immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2024 sono aumentate del 4,6% a 4,6 milioni di unità con performance simili nei mercati principali: Spagna (+6,8%), Germania (+5,2%), Francia (+4,9%) e Italia (+3,4%). Nell’Europa allargata (Efta+UK) le immatricolazioni a maggio sono diminuite del -2,6% a 1,1 milioni di unità, mentre nei 5 mesi il dato resta positivo: +4,6% a 5,57 milioni di unità.

Fra le alimentazioni in calo le elettriche (bev): a maggio la flessione è stata del -12% a 114mila unità, pari a una quota del 12,5%, rispetto al 13,8% dello scorso anno. Belgio, terzo mercato Ue per i Bev, e la Francia sono stati gli unici paesi a registrare una crescita, rispettivamente +44,8% e +5,4%. In deciso calo Germania (-30,6%) e Paesi Bassi (-11,7%). Stabili le immatricolazioni nei 5 mesi a 556.276 unità (+2%). In forte calo anche le plug-in -14,7% a maggio con una quota del 6,5% e flessioni significativi in Belgio (-37%) e Francia (-20%), che hanno puntato sull’elettrico.

In crescita invece le auto ibride +16,2% a maggio a 272.568 unità, con una quota di mercato che passa dal 25% al 30%. Fra i mercati in evidenza Francia (+38,3%), Spagna (+25,4%) e Italia (+7,4%). In calo il benzina -5,6% a 323.551 unità, con una quota che passa dal 36,5% al 35,5%, e i diesel -11,4% a 118.733 unità, pari a una quota del 13%. Fra i mercati male Italia (-30,5%), Francia (-24,8%) e Spagna (-15,4%), in leggero aumento la Germania (+3,2%).

Fra i gruppi auto in crescita Volkswagen: +1,6% a maggio a 248mila unità, pari a una quota del 27,3%, e +3,7% a 1,1 mln nei 5 mesi con una quota del 25,9%. In calo Stellantis -6,9% a maggio a 158mila auto, con una quota del 17,4%, mentre nei 5 mesi le vendite sono stabili a 835mila unità con una quota del 18,2%. Fra i brand a maggio in crescita solo Jeep (+1,2%) e Citroen (+9%), stabile Opel. In calo gli marchi con Ds (-41%) e Maserati (-27%) a guidare i ribassi seguiti da Fiat (-11,3%) e Peugeot (-13,1%). Renault si conferma al terzo posto a maggio con una quota del 10,8%, ma con vendite in calo del -5,4% a 98.200 unità, seguita da Toyota (+13% a 69.743 unità), Hyundai (-6,3% a 73.400 unità) e Bmw (-17,7% a 58.247 unità) penalizzata dal forte calo di Mini (-45,8% a 6.400 unità).