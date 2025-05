Auto, Acea: vendite Ue aprile +1,3%, bev al 15,3%. Stellantis -1,1%

Milano, 27 mag. (askanews) – Crescono le vendite di auto nell’Ue ad aprile dell’1,3% “nonostante l’imprevedibilità dell’attuale contesto economico” ma il bilancio dei primi 4 mesi resta in rosso del -1,2%. Poco mosse le vendite nei mercati Ue+Efta+UK -0,4% ad aprile, con UK a -10,4%, e -0,3% da inizio anno a 4,46 milioni di unità.

Lo rende noto l’Acea, l’Associazione dei costruttori europei. La quota di mercato delle auto elettriche a batteria nei primi 4 mesi è salita al 15,3% dal 12% dello stesso periodo 2024, ma “ancora sotto le attese” con vendite in crescita del 26,4% a 558.262 unità. In crescita tre dei quattro mercati più grandi, che rappresentano il 63% delle vendite di auto elettriche: Germania (+42,8%), Belgio (+31,3%) e Paesi Bassi (+6,4%). In calo la Francia del 4,4%, nonostante la ripresa registrata ad aprile (+2,8%).

I modelli ibridi continuano a crescere (vendite +20,8%, quota 35,3%) e si confermano l’alimentazione preferita. Cala ancora la quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel al 38,2%, dal 48,4% dello stesso periodo 2024, con il diesel sotto il 10%.

Fra i gruppi auto, Volkswagen ad aprile registra una crescita del 2,9% a 250mila unità con Cupra in evidenza (+51,4%) e Porsche (-23,3%) e Seat (-29%) in rosso. Nei primi 4 mesi il bilancio è +4,7% a 985mila unità pari a una quota del 27,1%.

In calo Stellantis ad aprile -1,1% e nei quattro mesi (-11,1% a 601mila unità) con una quota al 16,5%. Fra i brand in ad aprile evidenza Peugeot (+8%), Alfa Romeo (+39,3%), Jeep (+13%). Male Lancia (-65% a 1.337 unità), Fiat (-15,2% a 23.906) e DS (-15,5%).

Al terzo posto nei primi 4 mesi Renault +7,2% a 415.371 con una quota dell’11,4%, Toyota -6,8% con 314mila unità all’8,6%, Hyundai -5,8% al 7,5%. In crescita Bmw +2,9% a 246mila unità e una quota del 6,8%. Male Tesla che nei quattro mesi vede quasi dimezzarsi le vendite -46,1% a 41.677 unità con una quota che passa dal 2,1% all’1,1%. In crescita la cinese Saic con il brand MG che nei quattro mesi registra una crescita del +52,4% a 69.771 unità e una quota dell’1,9%.