Auto, Acea: vendite Ue I sem -1,9% a 5,57 mln. Stellantis -11%

Milano, 24 lug. (askanews) – Nel primo semestre le immatricolazioni nell’Ue sono diminuite dell’1,9% a 5,57 milioni di auto. A pesare la flessione del 7,3% a 1 milioni di unità registrata a giugno. Lo rende noto l’Acea, l’associazione europea dei produttori di auto, sottolineando che il calo di giugno riflette il difficile contesto economico per il settore. Nei mercati Ue+Efta+UK le vendite sono diminuite dello 0,9% a 6,8 milioni di unità nel semestre e del 5,1% a 1,24 milioni a giugno.

Nel semestre la quota di auto elettriche è pari al 15,6% con 869.271 unità “ancora lontana dai livelli necessari in questa fase di transizione”. Fra i principali mercati in evidenza la Germania (+35,1%), in calo la Francia (-6,4%).

I modelli ibridi continuano a crescere e si confermano la scelta preferita dai clienti, con una quota del 34,8% a 1,94 milioni di unità. In crescita anche le plug-in che raggiungono una quota dell’8,4% (+1,5%), grazie anche al balzo del +41,6% registrato a giugno, a fronte di +7,8% delle elettriche e +6,1% delle ibride. Prosegue il calo delle vendite di auto a benzina (-21,2% nel semestre) e diesel (-28,1%) con quote rispettivamente del 28,4% e 9,4%.

Fra le case auto, Stellantis registra a giugno una flessione del 16,1% a 159mila unità con una quota del 15,7% (-1,7pp), mentre nel semestre il calo è dell’11,1% a 911mila unità pari a una quota del 16,3%. Fra i brand a giugno in negativo Jeep (-13%), DS (-21,4%), Citroen (-22,3%), Fiat (-38%) e Lancia (-79%). Stabile Peugeot, in controtendenza Alfa Romeo (+31,7%).

Prosegue il calo di Tesla -39,5% a giugno e -43,7% a 70.665 auto nel semestre.

Nei primi sei mesi sono quattro i gruppi auto che registrano una crescita delle vendite: Volkswagen (+2,3%), Renault (+5%), Bmw (+5,3%) grazie anche al recupero di Mini (+19,2%) e la cinese Saic con il marchio MG (+33%).