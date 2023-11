Auto, Acea: vendite Ue ottobre +14,6%, elettrico supera diesel

Milano, 21 nov. (askanews) – Prosegue la crescita del mercato auto Ue. A ottobre le immatricolazioni sono aumentate del 14,6% a 855.484 unità. Si tratta, spiega l’Acea, l’associazione dei costruttori europei, del 15esimo mese consecutivo di crescita con rialzi a doppia cifra in tre dei principali mercati Francia (+21,9%), Italia (+20%) e Spagna (+18,1%), mentre in Germania l’aumento è pari al 4,9%. Nei dieci mesi le immatricolazioni sono aumentate del 16,7%, a quasi 9 milioni di unità con crescita a doppia cifra nei principali mercati: Italia (+20,4%), Spagna (+18,5%), Francia (+16,5%) e Germania (+13,5%).

Fra le alimentazioni cresce l’elettrico (+36,3% a 121.808 unità) che a ottobre raggiunge una quota di mercato del 14,2% e del 14% nei 10 mesi, superando per la prima volta il diesel che nel cumulato si attesta al 12%. In decisa crescita le auto ibride elettriche (+38,6%) che si posizionano al secondo posto con una quota di mercato del 28,6%, mentre le auto a benzina mantengono la leadership (+8,1%), ma con una quota di mercato in calo a ottobre al 33,4% dal 35,4% dello scorso anno. In calo del 5% le plug-in a 72mila unità pari a una quota di mercato dell’8,4%.

Fra i gruppi auto, Volkswagen registra una crescita delle vendite del 9,9% a 210.251 unità, pari a una quota di mercato del 24,6%. Stellantis cresce dell’11,3% a 157.390 unità con una quota di mercato del 18,4%. Fra i brand del gruppo in evidenza Fiat (+17% a 32.580 unità), Jeep (+56,4% a 11.566), Alfa Romeo (+25,1% a 4.018); in calo DS (-19,7% a 3.012). Renault si conferma in terza posizione con una crescita delle vendite del 24,3% a 95.630 unità e una quota di mercato dell’11,2%.