Auto, Cina mette al bando le maniglie elettroniche a scomparsa (FT)

Roma, 3 feb. (askanews) – La Cina ha annunciato la futura messa al bando delle maniglie a scomparsa con meccanismi elettronici delle auto, prevalentemente utilizzate sui veicoli elettrici. Lo riporta il Financial Times, secondo cui ieri sera il ministero di industria e telecomunicazioni cinesi ha diramato una ordinanza in cui dispone che verrà richiesto, per motivi di sicurezza, che ogni portiera sulle auto sia equipaggiata con maniglie chiaramente visibili e con meccanismi di apertura manuali.

Le maniglie elettroniche a scomparsa sono state introdotte in massa dalla statunitense Tesla, ma le case cinesi si sono prodigate nel creare versioni del tutto simili sulle loro produzioni. In Cina questi sistemi sono finiti al centro di polemiche dopo un tragico incidente nel 2004 in cui persero la vita tre persone, tra cui un bimbo piccolo, in una situazione in cui i soccorritori non riuscivano ad aprire le portiere, appunto dotati di maniglie scomparsa. Secondo il quotidiano, il provvedimento entrerà in vigore a inizio 2027.