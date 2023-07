Auto contro moto sulla costiera sorrentina, muore centauro 42 enne

Un uomo di 42 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Ss 145 “Sorrentina”, nel territorio di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento la vittima, che si trovava a bordo di uno scooter, si è scontrata con un’auto che proveniva dalla direzione opposta e a bordo della quale c’erano due giovani di 19 e 18 anni. Il centauro è morto sul colpo, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. I due ragazzi a bordo dell’auto invece sono rimasti illesi. Nell’incidente è rimasta leggermente ferita una minorenne che si trovava casualmente al bordo della strada. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.