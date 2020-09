Auto di lusso noleggiate su Facebook, a Caserta intera famiglia in manette

Un’intera famiglia impegnata a realizzare truffe per auto di lusso vendute attraverso i social network. Sono quattro le misure di custodia cautelare emesse dal gip di Napoli e notificate dai carabinieri della Stazione di Frignano (Caserta), nei confronti di due uomini di 28 e 20 anni, e di due donne di 50 e 32 anni, il primo ora in carcere, gli altri ai domiciliari per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, reati commessi dal 2018 tra le province di Napoli e Caserta. Le indagini sono partite da una denuncia per truffa sporta dai titolari di una concessionaria di rivendita e noleggio autovetture a Villa di Briano, che hanno portato anche ai militari dell’Arma inserzioni su Fb di vendita vetture di lusso, a prezzi ben al di sotto della soglia di mercato, riconducibili alla loro società ma da loro non riconosciute.

I commercianti avevano anche ricevuto numerosi reclami giunti da persone che lamentavano come, avendo preso a noleggio l’auto con consegna a domicilio, pur avendo provveduto a versare su carte credito prepagate e conti correnti postali, a titolo di caparra, cospicue somme in danaro, non avevano visto arrivare la macchina. È emerso così un profilo Facebook a nome di “Lorenzo Mattei” con l’indicazione di un recapito telefonico, poi risultato nella disponibilità degli indagati, tramite il quale si fingevano procacciatori di clienti per conto di società di vendita e noleggio autovetture realmente esistenti, e adescavano vittime; le somme date a titolo di caparra a fronte di contratti inesistenti di vendita o noleggio confluivano su conti degli indagati. Ricerche incrociate nella Banca dati delle forze di polizia, hanno permesso di scoprire l’esistenza di 28 denunce, sporte nell’arco temporale che va dal 9 marzo 2018 al 29 gennaio 2019, per truffe con le stesse modalità e utilizzando gli stessi numeri di telefono. Un’utenza telefonica utilizzata dal destinatario della custodia cautelare in carcere; oltre a lui, destinatari della misura sono la madre, il fratello e la fidanzata, tutti intestatari dei conti correnti postali o delle carte di credito in cui venivano accreditate le somme delle truffe. Sequenze video estrapolate dai sistemi di difesa passiva collocati presso alcuni uffici postali li ritraggono all’atto di prelevare gli illeciti profitti. Il volume d’affari stimato è di circa 50.000 euro.