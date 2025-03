Auto, Duse: target 1 mln veicoli lontano, manca roadmap chiara

A gennaio prodotte 10.800 auto (-63,4%)

Milano, 18 mar. (askanews) – “Chiaramente il milione di veicoli è una soglia psicologica rilevante. L’Italia a gennaio ha prodotto qualche decina di migliaia di veicoli (10.800, -63,4% a/a), quindi siamo anche su base annua molto lontani, molto lontani”. Lo ha detto a margine del #ForumAutoMotive Dario Duse, responsabile Emea del team Automotive e country leader di AlixPartners che ha partecipato ai lavori del Tavolo Sviluppo Automotive del Mimit.”Nel frattempo – ha continuato – abbiamo dei Paesi, diciamo cugini, vicini, tipo la Spagna, che invece è già oltre 2,3 milioni in termini di produzione di veicoli. Quindi la strada, l’obiettivo, secondo me è giusto. La cosa che è mancata e che manca, ancora oggi, è una chiara roadmap per raggiungere l’obiettivo. E, secondo me, è meglio avere una roadmap con un obiettivo magari anche inferiore al milione, piuttosto che continuare ad andare avanti nel cercare un milione di veicoli senza avere un’idea esattamente di come riuscire ad arrivarci”.