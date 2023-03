“Il vero confronto sarà nel 2026, quando con la clausola di revisione potremo rimettere in discussione questo percorso in un clima molto diverso, con un nuovo Parlamento europeo e una nuova Commissione”. Lo dice il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a Bruxelles.

xf4/sat/gtr