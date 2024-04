Auto, in arrivo il decreto per l’acquisto di modelli endotermici, plug-in e elettrici

“Apprendiamo che il Governo è pronto a varare il decreto che stanzia 950 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli, con contributi importanti per le auto endotermiche, ma anche per quelle ibride plug-in ed elettriche. In particolare, per l’acquisto di furgoni sarebbero stanziati 53 dei 950 milioni complessivi. La misura del Governo va nella giusta direzione si sostenere la riconversione del parco auto degli italiani, con l’introduzione del leasing sociale. Un modo per sostenere il mercato dell’automotive e allo stesso tempo per aiutare quelle famiglie che debbono cambiare un’auto ormai vecchia inquinante con una nuova e meno inquinante o elettrica ma non possono permetterselo. Aspettiamo di leggere il testo definitivo del decreto, ma sarebbe un’occasione persa se il governo con contemplasse aiuti bonus specifici per le centinaia di piccole e medie imprese che operano ne settore del trasporto, del trasporto ultimo miglio, della consegna pacchi e che impiegano centinaia di dipendenti. Questo mondo, soprattutto dopo la pandemia e con la esplosione dell’e-commerce, rappresenta una parte importante dell’economia italiana che andrebbe maggiormente sostenuta”. Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Italia Operatori della Logistica Integrata).