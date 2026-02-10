Auto Moto Napoli Expo: giovedì 12 la presentazione ufficiale al Maschio Angioino

Dal 4 al 7 giugno la Mostra d’Oltremare si trasformerà nel vero tempio dei motori con Auto Moto Napoli Expo. Quattro giorni di pura passione, innovazione e divertimento, dove le quattro e due ruote diventano protagoniste assolute. Dalle ultime novità tecnologiche alle auto elettriche e ibride più performanti, dai concept car che prefigurano il futuro ai classici intramontabili, l’evento offre un’esperienza unica per tutti gli appassionati.

La presentazione ufficiale della seconda edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026 si terrà giovedì 12 febbraio, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli. L’evento svelerà il programma completo della fiera dove non mancheranno test drive emozionanti, esposizioni esclusive, aree dedicate alle attività per famiglie e workshop sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Auto Moto non è solo una fiera: è un viaggio nel mondo dei motori, un’occasione per incontrare esperti del settore, scoprire innovazioni tecnologiche e vivere la passione delle quattro e due ruote da protagonista. Ogni visitatore potrà esplorare, toccare con mano e immergersi in un universo fatto di adrenalina, design e performance.