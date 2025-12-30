Auto moto Napoli expo: nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare

Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori in tre giorni, torna anche nel 2026 Auto Moto Napoli Expo con la seconda edizione in programma dal 4 al 7 giugno sempre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma completo dell’evento insieme con tutte le novità della manifestazione, sarà presentato il 12 febbraio (ore 17) alla Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli.

Il nuovo appuntamento, organizzato da Auto Moto EuroFiera S.p.A. di Luigi Iossa e Cesare Barra, in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, in partnership con il Project-Event “Colcasco” e con il patrocinio del Comune di Napoli, si preannuncia ancora più grande e ambizioso del precedente con una affluenza prevista di circa 100.000 visitatori grazie al raddoppio dei padiglioni espositivi, che diventeranno sei, e a un’area esterna di oltre 40.000 mq dedicata a spettacoli, test drive ed eventi speciali. Auto Moto Napoli Expo conferma così il suo ruolo di fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata ai motori e di appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dei motori a 2 e a 4 ruote.

Anche stavolta visitatori e operatori del settore potranno conoscere le ultime tendenze in fatto di design, tecnologia e prestazioni; scoprire da vicino auto di lusso, sportive, d’epoca e di ultima generazione, novità dal mondo delle due ruote, veicoli elettrici, ibridi e soluzioni di mobilità sostenibile; incontrare altri appassionati e professionisti del settore provenienti da tutta Italia vivendo un’esperienza coinvolgente tra motori, spettacolo e innovazione.

Fra le attività in programma sono previste l’esposizione di veicoli delle principali case automobilistiche e motociclistiche nazionali e internazionali con modelli iconici e novità di mercato; test drive con possibilità per il pubblico di provare alcuni veicoli esposti, vivendo un’esperienza di guida unica ed emozionante; spettacoli e intrattenimento con show acrobatici ed esibizioni di stuntman; educazione alla sicurezza stradale in collaborazione con scuole di guida sicura e con il supporto operativo dei corpi speciali delle Forze dell’Ordine, dei servizi di soccorso e sanitari; incontri con professionisti del settore e momenti di confronto con ingegneri, designer ed esperti del mondo automotive e motociclistico.

Un altro appuntamento d’eccezione per gli appassionati delle supercar è il Raduno di Ferrari, Lamborghini e Porsche di altissimo livello promosso dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa con il patrocinio del Comune di Maiori, in programma il prossimo 22 marzo a Maiori lungo un itinerario di 20 km nell’incanto della Costiera Amalfitana tra scenari, curve e bellezze mozzafiato di uno dei luoghi più belli del mondo. Le supercar si raduneranno alle ore 9 presso l’uscita dell’autostrada di Vietri sul mare al Lloyd’s Baia Hotel per poi arrivare alle 10,30 al porto di Maiori dove resteranno in esposizione per cittadini e visitatori fino alle 12,45. A chiudere la mattinata, il pranzo al Lloyd’s Baia Hotel.