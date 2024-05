Auto, non sono previsti nuovi incentivi per moto a motore termico

Roma, 27 mag. (askanews) – Non sono previsti nuovi incentivi per le moto a motore termico. Con una nota, Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) interviene nuovamente in merito alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa la disponibilità di incentivi destinati all’acquisto di motocicli a motorizzazione termica per l’anno 2024.

“L’associazione – si legge nel comunicato – ribadisce che i fondi dedicati alle moto con motore endotermico menzionati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, sono quelli già messi a disposizione del mercato all’inizio del 2024 e consumati nel giro di poche ore lo scorso gennaio. Rimane invece confermata la disponibilità degli stanziamenti per sostenere gli incentivi all’acquisto di ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici”.