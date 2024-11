Auto, nuovo crollo delle immatricolazioni in Italia: ottobre -9%

Roma, 4 nov. (askanews) – Nuovo crollo a ottobre per le immatricolazioni di autovetture in Italia, a quota 126.488 sono risultate del 9,05% più basse rispetto alle oltre 139mila iscrizioni nello stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il ministero di Infrastrutture e Trasporti con una nota. All’opposto prosegue e anzi si rafforza la dinamica positiva dei trasferimenti di proprietà: a settembre sono stati 545.234, il 10.25% in più rispetto ai 494.553 di ottobre 2023.

A settembre le immatricolazioni erano calate di oltre il 10%, sempre secondo i dati del Mit, mentre i cambi di proprietà erano saliti di quasi il 4%.

A ottobre il volume globale delle vendite mensili, pari a 671.722 unità, ha interessato per il 18,83% vetture nuove e per l’81,17% vetture usate.

Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.10.2024, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di ottobre 2024, precisa il Mit.