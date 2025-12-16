Auto, Orsini: dalla Ue solo “una mezza svolta, è troppo poco”

Roma, 16 dic. (askanews) – “Troppo poco” sull’auto dalla Commissione europea. Una svolta a metà, “una mezza svolta, una mezza curva”, ma “noi con le mezze curve facciamo gli incidenti”. E’ il giudizio non lusinghiero del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’evento celebrativo, oggi pomeriggio a Roma, per i 35 anni di Previndai.

Nelle stesse ore, a Bruxelles, la Commissione Ue presentava il suo pacchetto di revisioni delle regole Ue sulle emissioni delle auto. Così “non si elimina l’incertezza”, ha avvertito Orsini.

La Commissione europea “ha fatto questa mezza svolta sull’auto, hanno modificato alcuni obiettivi. Troppo poco – ha detto il numero uno di Confindustria -. Cioè le mezze svolte, noi con la mezza curva facciamo gli incidenti. A noi non servono le mezze curve, noi quando si va in strada o si fa o la curva o si va dritti, questi fanno delle mezze cose tutte le volte”.

“La verità – ha detto Orsini – è che con le mezze cose non si pianifica, bisogna che la smettano di mettere mezze cose, loro devono fare ‘cose’. E oggi non le stanno facendo. Io sono un europeista convinto, ma se non fanno i compiti, io credo che continuiamo ad avere dell’incertezza. La cosa che ci vuole fare è eliminare l’incertezza e le mezze curve – ha concluso – a noi non ci servono”.